Developerské projekty ve vašem regionu

Obyvatelé domů budou společně hospodařit s energií. Sousedství je ambiciózní plán výstavby pasivních bytových domů v královéhradecké čtvrti Kukleny spojený s revitalizací přilehlého okolí. Zanedbaný brownfield se má do několika let změnit v příjemné místo pro život. Projekt zasazený do areálu bývalé koželužny nabídne 150 bytů. Developer usiluje i o zapojení komunity do vytvoření provizorního náměstí, kde by mohl vzniknout fungující veřejný prostor pro trávení volného času. Samotný projekt totiž zahrnuje i vybudování protipovodňových opatření. Existuje i záměr vytvořit energetickou komunitu, v rámci které budou obyvatelé společně hospodařit s energetickými zdroji. Prostředníkem k tomu bude sdílená aplikace s indikátory aktuálního stavu energie a jejího využívání jednotlivými bytovými jednotkami.... číst dál